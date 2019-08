Ruptura entre Sony y Marvel pone en duda continuidad de Spider-Man en el MCU

Según el diario estadounidense Deadline, el presidente de Marvel, Kevin Feige, no producirá futuras películas de Spider-Man. Esto a razón de que no se llegó a un acuerdo con Disney and Sony Pictures para su cofinanciación.

Sin embargo, aún podríamos tener dos películas del buen Spidey con o sin Marvel, pues Sony las produciría por su cuenta aunque esto signifique que Tom Holland y su personaje queden fuera de próximos películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Spider-Man: Far From Home se convirtió en la película más taquillera en toda la historia de Sony, por lo que no harían falta recursos para continuar con el desarrollo de este personaje y su historia.

Según el portal Deadline, hay dos películas más de Spider-Man en proceso, y aunque no revelaron detalles del equipo creativo, aseguran que Tom Holland seguirá siendo el protagonista.

Por supuesto, la noticia no pasó desapercibida en redes sociales y mantuvo a Sony y Tom Holland como tendencias en Twitter.

Tom Holland y Andrew Garfield después de que Sony la volviera a cagar como siempre. pic.twitter.com/XPX40DN1YP — Swnrcare (@swnrcare) August 21, 2019

Tom Holland decía spoilers, su spidey era la perra de Stark, su "MJ" no tenía nada que ver, todo sus villanos eran por culpa de stark, pero ahí va el mejor spiderman que una película de Disney o Sony han podido tener. pic.twitter.com/6gYCovTDIO — Mr. 33 (@mr_treinta3) August 21, 2019

Para que mierda me ponen esta escena si despues van a sacar a Spider-Man del MCU, Tom Holland es una de las mejores cosas que le paso a marvel, que ganas de cargar todo tienen pic.twitter.com/SJ8AhENJWx — Barby (@endgame_barby) August 21, 2019