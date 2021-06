Sacerdote jesuita responde a María Fernanda Cabal tras llamarlos “comunistas”

La senadora María Fernanda Cabal ha sido una de las congresistas más activas en redes sociales durante el paro nacional, criticando duramente el vandalismo, los bloqueos e incluso a la CIDH y su visita a Colombia.

En uno de sus más recientes trinos, Cabal arremetió contra los sacerdotes jesuitas, claretianos y redentoristas al llamarlos “comunistas”.

“Curas malévolos que enaltecen la violencia como forma de lucha”, agregó en su comentario la senadora.

En su comentario en Twitter citó el trino de otra persona en el que se asegura que integrantes de la Primer Línea se movilizaban “desde el Colegio Claretiano en Bosa hacía el Portal Sur de Bogotá”.

Tras el polémico comentario de María Fernanda Cabal, el padre Jonathan Marín, sacerdote jesuita y docente de la Universidad Javeriana, le respondió a la senadora con un contundente mensaje.

“Estamos muy contentos de poder educar a sus hijos en nuestra ‘castrochavista’ Universidad Javeriana”, escribió.

La respuesta del sacerdote desató las opiniones divididas en redes sociales porque muchos apoyaron su postura, pero otros la rechazaron asegurando que no debería estar haciendo activismo político.

Padre de verdad que yo lo apoyo pero no polarice y mejor no meta la institución de ls universidad javeriana en esto. Su comentario no aporta