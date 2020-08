¡Se confesó! Las revelaciones de Yina Calderón sobre sus putifiestas y escándalos

La exprotagonista de novela Yina Calderón habló en W Fin de Semana sobre su vida y carrera. Calderón aseguró que se siente cómoda con el contenido que sube en sus redes sociales y que no se considera una "influencer".

"Yo soy como me muestro, y es un problema cuando la gente se muestra como es" dijo.

Además, se refirió al anuncio de que se iba a internar y aclaró que "uno se interna en su casa, en su finca o en su empresa. A mí me encanta rumbear, el foforro y la fiesta. Sé que hay que cambiar algunas cosas por la situación actual, pero no dejaré de hacer las putifiestas".

Sobre las "putifiestas" también destacó que "no actuamos lo que pasa en las "putifiestas", lo que pasa es que hay trago. Yo no tomo tanto como la gente cree, no tendría una empresa si fuera así"

De igual forma, contó que fue lo que pasó cuando hizo la fiesta en Pereira que fue detenida un momento por la Policia "en la carretera me cogió la Policía; cual Pablo Escobar, habían 32 policías para ponerme un comparendo a mí, me inmovilizaron la camioneta pero la recuperé al día siguiente".

Finalmente, mencionó que "yo no tengo viejito que me mantenga, yo vivo de mi empresa (...) Sobre la música, yo no canto hago porque me gusta".