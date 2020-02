¿Shannon de Lima y James Rodríguez se casan?

En una entrevista que Shannon concedió a ‘Diez Minutos’, le preguntaron por la relación sentimental con el jugador colombiano del Real Madrid, James Rodríguez, en donde negó casarse con James.

Recordemos que este no sería el primer matrimonio para ninguno de los dos, ella estuvo casada con el cantante de salsa Marc Anthony y él con la modelo y deportista Daniela Ospina.

La modelo aseguró al medio que, “no es mi sueño. La gente se casa, se divorcia, no sé para qué pierden el tiempo. Por el momento, no pienso en boda. Ya estuve saliendo cinco años con Marc Anthony y hasta me casé con él. Ahora estoy tan tranquila que todo fluye en mi relación con James: la confianza, el respeto y el amor. Y esto es lo más importante para mí”.

Algo que no descartó la venezolana fue tener otro hijo, pues “le encantaría”, aunque no afirmó que quisiera tenerlo con James, con quien lleva año y medio de noviazgo. “Los hijos son siempre una bendición” y agregó que esto implicaría dejar de viajar.

