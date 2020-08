Sharon Stone predice que su muerte será 'dramática'

La actriz Sharon Stone sabe que, cuando llegue su hora, no dejará este mundo durmiendo plácidamente en su cama. En realidad, ella ya ha estado a punto de perder la vida en tres ocasiones: con tan solo 14 años se hizo un corte en el cuello a dos centímetros de la yugular con una cuerda de tender, en 2001 sufrió una hemorragia cerebral y tuvo que aprender a hablar y a caminar de nuevo, y en otra ocasión fue alcanzada por un rayo mientras planchaba en su casa.

Por increíble que parezca, la corriente pasó de un pozo hasta el grifo de su cocina a través del agua y la golpeó mientras estaba rellenando el depósito de la plancha. Afortunadamente, este accidente ocurrió mientras su madre se encontraba cerca y consiguió hacerla recuperar el sentido a base de bofetadas después de que la descarga eléctrica la lanzara contra la nevera, que se encontraba al otro lado de la cocina.

"Me han sucedido muchas cosas, es una verdadera locura", ha admitido Sharon en una entrevista al dominical The Sun On Sunday.

Con esos antecedentes, a la estrella de Hollywood no le cabe ninguna duda de que su siguiente experiencia cercana a la muerte estará a la altura de las circunstancias.

"Me pregunto cómo moriré la próxima vez. Probablemente será algo superdramático y alocado", ha opinado.