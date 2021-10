"Si eres buena mujer, tienes que atender a tu esposo": Carla Giraldo

Una de las concursantes más cuestionadas por los televidentes en la última temporada de MasterChef ha sido Carla Giraldo, debido a los fuertes enfrentamientos que ha tenido con Liss Pereira, quien se ha caracterizado por ser una de las participantes más sensibles de la competencia.



Recientemente, en una entrevista realizada por 'Diva Rebeca' (personaje interpretado por Omar Vásquez), la antioqueña confesó que es machista. Sin embargo, indicó que también se considera feminista.



“Yo soy feminista y machista, tengo las dos. Soy muy machista en muchas cosas. Pienso que si eres buena mujer, también tienes que atender a tu esposo. No quiere decir que le tengas que hacer todo y que seas sumisa, por eso es que se confunden las cosas”, afirmó la actriz en un principio.

Le puede interesar:

Carla Giraldo contó si compartiría el premio con “las 4 babys” si gana Masterchef

Liss Pereira desmiente a Carla Giraldo y dice que no recibió carta con disculpas



Asimismo agregó, “Me encanta que me piropeen y me abran la puerta del carro. Mi marido es el hombre más caballeroso que existe en este mundo. Yo no me he mirado al espejo y quiero que me halaguen”.



Pese a que su intención no fue insultar a nadie, la reconocida actriz recibió muchas críticas en las diferentes redes sociales debido a esas declaraciones. Incluso, varios internautas la tildaron de ignorante.



“Súper desinformada con el tema del feminismo y también no sabe absolutamente nada del machismo, errada totalmente; ella es de las que debe creer que el feminismo es otra parte del machismo; desconocimiento total del feminismo”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron.