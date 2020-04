Si me dicen que interprete a ‘El Capitán Kirk’ lo haría sin duda: William Shatner

William Shatner, quien interpretó a ‘El Capitán Kirk’ en la serie ‘Star Trek’, contó que la curiosidad lo llevó a hacer parte de ‘Inexplicable’ como presentador y productor ejecutivo, la nueva serie que se estrenará por History el próximo domingo 5 de abril.

“’Inexplicable’ es un show de misterio que no tiene explicación. Una de las cosas que se grabaron fue en Suramérica, en donde hay un lugar que caen truenos constantemente sin una explicación y una mujer ha sido víctima de ellos”, contó William.

Para Shatner explicar lo inexplicable es algo que constantemente el humano se pregunta, buscar respuestas de lo que no se sabe, “pero todo se resuelve a través de preguntar, después de que tenga una respuesta surgirán más preguntas y así llega a saber”.

“El miedo es como la oscuridad. El miedo es la oscuridad y la oscuridad es no tener conocimiento. La oscuridad no tiene fin, es infinita, hay muchas sombras y siempre se puede conocer un poco más sobre todos los misterios”, dijo cuándo lo cuestionaron si hay que tener miedo por lo que no se conoce.

Para finalizar, William Shatner aseguró que, “si alguien me dice que van a volver a hacer ‘Star Trek’ y sin duda alguna lo volvería a hacer”.

