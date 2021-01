“Si por buscar un sustento me enfermo, lo hago”: Marcela Reyes defiende trabajo como DJ

La reconocida DJ Marcela Reyes respondió a través de sus historias de Instagram a quienes criticaron su actuar en medio de la pandemia de Coronavirus, pues la mujer ha dado conciertos a pesar de las medidas de bioseguridad.

“Si yo, por salir a buscar el sustento de mi hijo tengo que enfermarme, bendito sea el señor lo haré las veces que sea porque para mí ellos están antes que cualquier cosa”, comentó.

Además, dejó claro que es una madre responsable por tener en cuenta las necesidades de su hijo: “estudio, salud, controles, clases de natación”.

Asimismo, aseguró que ella no es la que da la autorización para hacer este tipo de eventos.

“Primero, yo no soy la que organizo las fiestas, a mí me contratan para presentarme. Segundo, no soy la persona que da la autorización para estos eventos, hay alguien superior que da los permisos. Tercero, mi trabajo es como cualquier otro”, dijo.

“Tengo una familia por la cual respondo, mi madre y mi hijo dependen de mí y si yo no llevo el sustento a mi casa, Valentino no tendría ni para ponerse unos pañales, soy la que sabe las obligaciones de mi hijo”, agregó.