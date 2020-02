‘Siempre Bruja’ regresa con segunda temporada

La bruja del siglo XVII es condenada a morir en la hoguera y gracias a un hechicero es transportada al presente en Colombia, Es en el caribe donde entiende que siempre será bruja e intenta hacer nuevos amigos,

“Si no te has visto la primera temporada, no vas a entender la segunda”, dijo su protagonista, Angely García.

Esta segunda temporada Carmen, la bruja, se embarca a un nuevo viaje con ayuda de las redes sociales, en donde revela su secreto y se va enfrenta a las consecuencias.

“Hoy en día Netlfix está involucrando a muchos actores de todas partes del mundo y hace que los espectadores se sientan identificados”, contó Óscar Casas.

Esta vez, Carmen se encontrará con peligrosos espíritus malignos, piratas, hechiceros y nuevos amigos que la llevarán a emocionantes aventuras.

Esta segunda temporada de ‘Siempre Bruja’ se estrena el próximo 28 de febrero por Netflix y contará con 8 episodios.

