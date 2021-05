“Siéntete perrísima”: mensaje motivacional de Aida Victoria Merlano a las mujeres

La influencer Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista que está prófuga de la justicia colombiana, compartió un video en sus redes sociales que busca motivar a las mujeres que quizás se sienten mal con su cuerpo.

En las imágenes, Merlano les pidió dejar de mirar a las demás y enfocarse en ellas mismas para aprovechar las bondades de su figura.

“Debo confesar que me siento perrísima, ¿sabes por qué? Porque yo ya dejé de compararme con otras personas, no ando pendiente de qué tiene esa que no tengo yo, sino que me miré en un espejo y dije qué es lo que tengo a mi disposición y cómo le saco provecho”, dijo.

“Un día vas a entender que todas brillamos por razones distintas y ni tu brillo opacará el de otra, ni el de otra el tuyo porque no se trata de quién es mejor, sino de que somos diferentes y cada una tiene algo que la hace especial”, agregó.

Asimismo, Merlano les preguntó a sus seguidores en Instagram sobre qué creen que los hace especiales, interrogante que generó cientos de respuestas en la publicación.

“Me hace especial ser yo, ser auténtica y arriesgarme (…). Me hace especial la forma tan fácil a la que me adapto a los cambios (…). Me hace especial mi carisma y pasión por hacer Las cosas acompañado de un look peculiar”, fueron algunos de los comentarios.