Silvestre Dangond no se quedó callado ante señalamientos de supuesta infidelidad

Un video en el que se ve al cantante vallenato en medio de un concierto en París, Francia, con una misteriosa mujer con la que tiene varios acercamientos comprometedores seviralizado en Instagram en distintas cuentas sobre la farándula nacional.

En la grabación al intérprete de "Las locuras mías" se le puede ver acercándose a la mujer, a quien incluso le da un par de besos en cuello mientras ella graba el momento y, al parecer, lo publicó en sus redes sociales personales.

Luego de la polémica desatada en las redes sociales por este clip, surgieron varios rumores de una posible separación del cantante de su esposa Piere Avendaño, con quien tiene un matrimonio de 10 años y tres hijos.

Ante esto, el intérprete decidió romper su silencio y entregó su versión de lo ocurrido asegurando que se trató de un gesto de cariño a una fanática y que es usual para él hacerlo.

“Estoy muy cargado. Necesito evacuar… A la próxima me traigo a mi esposa porque las fans no me pueden abrazar y bailar conmigo, porque enseguida ya son mujeres mías", declaró el cantante.

Señaló que ante las críticas no se detendrá en la cercanía que tiene con su público: “Mucha maric…, no me he podido dejar abrazar ni besar… Ajá ¿y entonces qué quieren, que me abrace un hombre? Bueno, si me quieren abrazar también hay que dejarlos porque al final de la historia yo hablo por hacer reír a la gente… Al final de la historia, cuando uno quiere y admira, yo recibo todo el cariño de ustedes”, agregó.