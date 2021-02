Sin alfombra roja ni fiestas: así será la gala de los Globos de Oro 2021

Este domingo 28 de febrero se dará apertura a la temporada de premios con la edición número 78 de los Globos de Oro, organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Afectada por las restricciones propias de la pandemia, la gala de este año se desarrollará virtualmente después de haber sido aplazada en dos ocasiones. En esta oportunidad, las dos maestras de ceremonias estarán desde dos sitios diferentes: Amy Poehler desde Los Ángeles y Tina Fey desde Nueva York.

La gala tampoco ha estado exenta de polémica en cuanto a la representación, ya que un gran número de personalidades han firmado una carta en la que piden a la HFPA incrementar la diversidad en su grupo, compuesto por 87 periodistas entre quienes no existe ninguna persona negra.

LOS FAVORITOS

En la edición 2021 de los Globos de Oro, la plataforma Netflix lideró el número de candidaturas en cine y televisión:

Por una parte, las películas ‘Mank’ (seis nominaciones) y ‘The Trial of the Chicago 7’ (cinco nominaciones) lideran las menciones, mientras que en televisión lo hacen las series ‘The Crown’ (seis nominaciones) ‘Schitt's Creek’ (cinco nominaciones) y ‘Ozark’ (cuatro nominaciones).

Aparte de Netflix, en la categoría de cine también se destacan las nominaciones de ’Promising Young Woman’, ‘The Father’ y ‘Nomadland’, cada una con cuatro nominaciones.

En la categoría de mejor actor de una película de comedia o musical, Lin-Manuel Miranda es uno de los grandes favoritos por su papel en ‘Hamilton’. Por su parte, la actriz Anya-Taylor Joy podría hacerse con dos estatuillas esta noche como Mejor Actriz de Película de comedia o musical por ‘Emma’, y por Mejor Intérprete Femenina de una serie limitada o película televisiva por la aclamada ‘The Queen's Gambit’.

Latinoamérica tampoco estuvo exenta de las nominaciones a estos premios: ‘La llorona’, película guatemalteca de Jayro Bustamante, se enfrentará a ‘Druk’ (Dinamarca), ‘La vita davanti a sé’ (Italia), ‘Minari’ (EE.UU. con diálogos en coreano e inglés) y ‘Deux’ (Francia) por el Globo de Oro a la Mejor Película en Lengua Extranjera.