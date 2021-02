¿Qué pasa si se aplica una vacuna almacenada a una temperatura diferente a la recomendada?

El pasado 26 de febrero, el secretario de Salud del departamento de Tolima, Jorge Bolívar, anunció que la aplicación de las 5.777 dosis de Sinovac que recibió el departamento debía suspenderse debido a que las vacunas presentaron una variación en la curva de temperatura para su mantenimiento.

Durante la manipulación de los viales en su transporte hacia el departamento, las vacunas estuvieron a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados desde las 7:00 A.M. hasta las 11:30 A.M. Sin embargo, entre 11:30 A.M. y las 12:55 P.M, la temperatura subió a 9,3 grados centígrados, 1.3 grados por encima de la temperatura recomendada por un tiempo de una hora y 25 minutos.

Por este motivo, la decisión de suspender provisionalmente la vacunación en Tolima se hizo de manera preventiva, mientras el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos (Invima) investigaba y adoptaba la decisión sobre si resultaba apropiado aplicar o no las vacunas de este lote.

Sin embargo, posteriormente se confirmó que la calidad de las mismas no se vio afectada, por lo que podrán ser aplicadas este mismo sábado.