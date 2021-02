Sin artistas sorpresa y muchas luces: Así fue el 'show' de The Weeknd en el Super Bowl

El Raymond James Stadium se vistió de gala este domingo 7 de febrero para vivir en primera persona la Super Bowl LV que enfrentó a los Tampa Kay Buccaneers contra los Kansas City Chiefs.

Para amenizar el encuentro deportivo, Abel Makkonen Tesfaye, más conocido por su nombre artístico The Weeknd, subió al escenario con su tradicionale traje rojo cantando uno de sus más grandes éxitos ‘Starboy’.

El canadiense cantó sus mejores éxitos rodeado de un escenario que emulaba a la ciudad de Nueva York y con una orquesta sinfónica y un coro acompañándolo. Aunque la puesta en escena fue de grandes calibres, el público no quedó muy convencido de su actuación.

Uno de los datos curiosos fue contado por el mismo cantante, quien afirmó que gastó siete millones de dólares de su presupuesto y no recibió dinero por su presentación.

Uno de las grandes dudas que rodeaban su espectáculo era los posibles artistas que podrían hacer presencia a su lado, Rosalía, Ariana Grande y Daft Punk fueron uno de los más esperados, pero en su lugar, The Weeknd fue rodeado por miles de luces y cientos de hombres con su cara vendada. Recordemos que en la promoción de su último álbum, el artista hizo todo un viaje audiovisual en que simuló una intervención estética en su rostro.

En la cancha se lució con los miles de 'The Weeknd's" que bailaron a su lado su sencillo 'Blinding Lights', y también cantó 'The Hills', 'Can’t Feel My Face', 'I Feel It Coming', 'Save Your Tears', 'Earned It', 'House Of Balloons'.