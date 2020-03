Sólo espero que algo bueno quede de todo esto: Adriana Lucía

Para evitar la propagación del Coronavirus en el país, el Gobierno declaró cuarentena obligatoria y por lo tanto muchas actividades fueron suspendidas, es por eso que Adriana Lucía compartió que, por medio de Instagram, canta y alegra un poco este aislamiento.

“A mí me encanta cantar. También ha servido para que le enseñe a cocinar a Roxana, ella no sabe cocinar y quedó atrapada en esta cuarentena, al final cantamos las dos y terminé sacando amplificador, micrófono y empecé a cantar”.

Cuando le preguntaron a la costeña por los ataques en redes sociales, dijo que, “soy una persona activa en las redes sociales, no sé en los últimos meses cuantas veces he sido tendencia en Twitter, ya no tengo piel, ya hice cuero. Hay que dejar pasar”.

También compartió que es muy casera y durante estos días de aislamiento ha estado releyendo libros, cocinando y ayudando a su hijo con las clases virtuales.

Para finalizar, contó que deben estar pendientes de sus redes sociales donde tiene dos grandes sorpresas de las cuales no adelantó muchos detalles.