Supuesto hijo único descubre que tiene otros 30 medios hermanos

Se trata de Andy Nabil Torrey, de 26 años, quien en diciembre pasado decidió someterse a este tipo de pruebas que revelan las raíces y ascendencia de su ADN.

Este caso se hizo famoso gracias a una nueva tendencia de TikTok que hace que los usuarios compartan los "secretos familiares" que descubrieron accidentalmente mientras realizaban estas pruebas.

Antes de realizarse el test, el padre de Andy le aseguró que sus raíces eran, en un gran porcentaje, inglesas y francesas, este fue el primer punto que tomó por sorpresa al hombre, ya que la prueba arrojaba un alto índice de sangre irlandesa, lo que simplemente lo llevó a pensar: "esto es realmente extraño, no me imagino por qué es tan alto el porcentaje".

Lo que viene a continuación lo dejó fuera de sí, los resultados del test determinaron el nombre de otro hombre quien sería su verdadero padre, y no quien lo crió.

Con la identificación de su supuesto padre biológico, Andy hizo la correspondiente búsqueda en Google y se enteró que el hombre es, en realidad, un donante de esperma, y él no fue el único que nació gracias a ello.

Un artículo publicado en un portal web contaba la historia de un donante de esperma que se fue de fiesta a México con 15 personas que habían nacido gracias a su aporte. "Hace dos días me desperté pensando que era hijo único, pero ahora me entero que soy el segundo hijo de un total de 30".

En entrevista con In The Know, Torrey contó que compró esta prueba como regalo de navidad para sus padres, pero que no esperaba nada de esto, "les compré los kits para Navidad y no me avisaron, así que, literalmente, descubrí esta información hace menos de una semana", añadiendo "siempre pensé que era extraño que fuera mucho más extrovertido, más alto y más inclinado a la música que cualquiera de los miembros de mi familia, pero nunca esperé esto".