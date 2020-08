Teresita Gómez, una vida llena de música y cultura

La reconocida pianista colombiana Teresa Gómez pasó por La Hora Del Regreso para hablar sobre su Premio Vida y Obra que le entregó el Ministerio de Cultura gracias a su trayectoria como artista representativa del país.

“Estoy muy contenta, el premio es de esos regalos que uno no se espera y son muy lindos”, afirmó.

Gómez también recordó lo difícil que era en su época que una mujer afro fuera una artista reconocida.

“Era rarísimo. Lo que pasa es que cuando a mí me vieron tocar, ya había sacado dos piezas a escondidas porque mis padres tenían miedo de que los echaran (…). La profesora que me descubrió, Marta Agudelo, se asustó mucho cuando me escuchó porque pensó que no había nadie. Ahí me puse a llorar, me habían descubierto tocando los pianos, pero ella me dijo que me daba clases”, mencionó.

“Yo me fui descarando y tocaba cualquier piano sin esperar a mi papá. Entonces él me dijo que iba a hablar con los señores de la junta de la Sociedad de Mejoras Públicas porque no podía seguir escondida”, añadió.

Sus inicios como pianista

“Realmente mi papá, quien era el portero del Teatro de Bellas Artes, fue el que me impulsó y con él comencé esa gran aventura de tocar el piano porque cuando cerraban el palacio el tenía que mirar que todos los salones quedaran en orden, mientras tanto iba haciendo mis primeros pinitos”, relató.