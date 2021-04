Tiesto inspiró a muchos: Martin Garrix

El Dj Martin Garrix manifestó en W Fin de Semana que “he estado mucho en el estudio, el encierro ha sido muy loco para mí porque he estado acostumbrado a estar en giras y shows. Ahorita estoy compartiendo con mi familia”.

Recalcó que “Tiesto, inspiró a muchos. Cuando lo escucho me da mucha energía y ya luego empecé a tocar. Si no hubiera Tiesto, no habría Martin Garrix”.

Dijo que cuando comenzó su carrera “quería hacer algo diferente, quería hacer algo que cuando la gente escuchara dijera ¿qué es esto?”.

Sobre la canción Preassure indicó que “alguien me presentó la historia y como la canción es distinta, quería hacer un video bastante loco”.

Finalmente, habló sobre la pandemia y espera que “muy pronto podamos retomar los pasos normales porque todo el mundo extraña la monotonía. Es bueno que pase ahora porque la gente debe ser cuidadosa, pero no es algo normal”.