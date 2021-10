Trombonista colombiano gana medalla de plata en mundial de música clásica

Luis Eduardo Bustos Pineda, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, ocupó el segundo lugar en el MAP International Music Competition 2021, en el que participaron más de 1.000 intérpretes de todo el mundo, en diferentes categorías.

En La Hora del Regreso el músico colombiano afirmó que esta competencia internacional de música clásica puede tener el mismo nivel de importancia como los "juegos olímpicos en el deporte".

Bustos, quien ha dedicado su vida a este instrumento, se destacó entre miles de colegas por su audición, que fue realizada de forma virtual debido a la pandemia y para la cual se preparó durante meses en un pequeño cuarto de música que tiene en su casa.

Su sueño a futuro es hacer parte de una orquesta sinfónica internacional: "Ya me he presentado y he estado en instancias importantes, pero por tema de pandemia no se pudo concretar la negociación". Además, aspira a ser maestro de música y por medio de la docencia "entregar y compartir todo ese conocimiento que hemos adquirido".

El MAP-IMC es un concurso de música en línea patrocinado por Marker and Pioneer International Cultural Exchange Center, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles, California (Estados Unidos).