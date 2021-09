Una colombiana es la ganadora del Premio Pierre Cardin de Escultura en París

La colombiana que está radicada en Francia desde 2014, país al que se trasladó para estudiar una licenciatura en artes plásticas en la universidad Panthéon-Sorbonne, fue premiada por la Academia de Bellas Artes como una de las cinco artistas emergentes menores de 40 años por su trabajo en la escultura.

"Las personas con unas carreras más extensas que yo son quienes usualmente son nominados, así que el hecho de ser preseleccionada es un honor muy grande. A este premio tú no te postulas, es un miembro de la academia que te presenta, así me que me tomó por sorpresa cuando recibí el correo en el que se me anunciaba este reconocimiento", afirmó en Sandoval en La Hora del Regreso.

Carolina llamó la atención de los miembros de la Academia de Bellas Artes de París por su ensayo en el que exaltaba las relaciones cercanas de las labores domésticas y el arte.

"Siempre me he sentido atraída por las cosas mínimas, por la cotidianidad y eso tiene que ver con mi crianza en Colombia. En mi ensayo final escribí sobre las labores domésticas y el arte, y creo que eso fue lo que impresionó al jurado. En mi trabajo siempre me he destacado por ver en los detalles más pequeños toda esa belleza que puede ser invisible ante nuestros ojos. En definitiva, aunque vivo en Francia hace algunos años, Colombia siempre será mi mayor inspiración", indicó.

En el transcurso de este 2021, además del reconocimiento otorgado en el Pierre Cardin, ganó la beca de residencia Rouvrir le monde, un proyecto dirigido por la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur. Conozca más del trabajo de la artista colombia en el siguiente enlace: https://carlotasandovalizarralde.com/series