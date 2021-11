Una cosita deliciosa: Sara Corrales mostró al hombre que le hizo dejar la soltería

La actriz Sara Corrales, quien en la actualidad está en México en la grabación de una nueva producción, interactuó con sus seguidores de Instagram con un ‘preguntas y respuestas’ a través de las historias de la red social.

Una de las peticiones de sus seguidores fue que mostrara a su novio, hombre al que ella con gusto mostró y definió como “una cosita deliciosa mexicana”, revelando así la cara de su pareja.

Además, en la imagen que compartió se le ve a ella en bikini en piscina muy pegada a su novio.

A pesar mostrar el rostro de su pareja, la mujer aún no ha revelado el nombre del hombre de ojos claros.

A propósito, en la misma dinámica con sus seguidores, Corrales fue interrogada sobre si le gustaría casarse y tener hijos, no específicamente con su pareja actual.

“Sí me gustaría casarme, tener hijos y familia, pero si no pasa no sucede nada porque mi felicidad no depende de eso”, comentó.