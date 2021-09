“Uno tiene que lamber”: Epa Colombia al decir que recibió ayuda del Gobierno

La empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, compartió a través de sus redes sociales nuevos detalles de su negocio. En sus historias de Instagram aseguró que ha recibido apoyo del Gobierno.

Mientras hablaba de las novedades que tendrá su empresa de keratinas, se refirió a las ayudas. Según ella, “le han cerrado las puertas” y por eso decidió buscar otras alternativas a sus inconvenientes.

“Por parte del Gobierno ya he recibido apoyo porque yo estaba cerrada por todo lado, mis puertas estaban cerradas. Amiga, en este mundo uno tiene que lamber. Si tú no lambes, aquí te aplastan. Si tú no te unes al enemigo, te acaban”, dijo Epa Colombia.

En el pasado, Daneidy Barrera desató una polémica tras compartir un video junto a Álvaro Uribe Vélez. Tras su publicación, algunos la criticaron y hasta llegó a perder 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

También apareció con dicho personaje después de recibir una condena del Tribunal Superior de Bogotá a cinco años de prisión por los daños ocasionados en Transmilenio en el año 2019.

En las mismas declaraciones aprovechó para revelar que tiene nuevas vacantes de empleo en su empresa. Según contó, está buscando un supervisor y otros trabajadores para planchar sus keratinas.

A continuación las declaraciones de Epa Colombia donde dice que recibió ayuda en sus negocios.