Vamos a tardar mucho en poder hacer un concierto como nos gustaba: Pablo Carbonell

Pablo Carbonell, cantante, actor y humorista español miembro de ‘Los Toreros Muertos’, compartió que antes de que empezara la emergencia estuvieron a punto de viajar a Colombia para dar un concierto en Medellín y Bogotá, pero tiene entendido que esta presentación se movió para octubre.

Carbonell ha tratado de estar muy presente en las redes sociales pero tiene claro que lo que le gusta es estar en contacto con la gente y por este medio no es lo mismo. “Un día terminé de dar un recital con la guitarra y acabé agotado porque actúas para el teléfono pero te sientes muy solo. He pensado que no estoy capacitado para estar al frente del teléfono, pero sobretodo no lo estoy haciendo porque me he puesto a escribir una novela”, contó.

En cuanto al regreso de la banda española luego de la pandemia Pablo Carbonell dijo que va a ser muy complicado, “no sé cómo será la vuelta de ‘Los Toreros Muertos’ pero creo que vamos a tardar mucho en poder hacer un concierto como nos gustaba”.

El también escritor comentó que ahora lo que tiene que hacer el mundo es salir de la paranoia que se ha creado a causa del coronavirus y quedarse en casas cuidándose.

“No se me ha ocurrido hacer ninguna canción de esta situación. Me he puesto a revisar las que tengo y hacer versiones. Ahora estoy muy contento con mi novela, me divierte mucho, pero ahí es donde estoy”, agregó.

