Ventino realizará un concierto acústico en el Teatro Cafam

Ventino, la agrupación musical colombiana se presentará en el Teatro Cafam para celebrar amor y amistad en un concierto desconectado los próximos 14 y 15 de septiembre.

Ventino ha logrado consolidarse como una importante banda femenina pop como: España, México, Estados Unidos, Ecuador, Perú y Colombia. Entre sus logros se destacan un contundente Sold Out en el Lunario de CDMX, el gran éxito en el Coca Cola Music Experience on the Beach en Málaga y la invitación por el embajador de Colombia en Estados Unidos para cantar en la Casa Blanca en Washington DC.

Las boletas de este evento están desde $98.000.