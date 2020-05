Víctor Cárdenas, el Dj colombiano detrás de la guaracha

Hace ya un tiempo nació en Colombia el género de música electrónica conocido como guaracha. Esta ha dado la vuelta al mundo gracias a las plataformas digitales. El Dj colombiano, Víctor Cárdenas, contó que este nombre de “guaracha” se puso en el país y es un derivado de la electrónica.

“Cuando sale ‘Baila Conmigo’ comenzaron todos los creadores de contenido a subir videos con la canción y ahí me di cuenta que sería un hit”, recordó.

Además, Víctor se refirió acerca de la dudad de cómo se baila la guaracha, “he hecho una comparación con la guaracha y el EDM, es muy diferente porque la puede bailar como si fuera una salsa o una cumbia. La electrónica normal la salta o la brinca, pero la guaracha es más bailable”.

Por otro lado, opinó sobre la controversia que ha generado esta música en algunas Dj’s, “yo he estado pendiente de redes sociales y sí, muchos dicen eso pero muchos productores y Dj’s en Colombia hacen guaracha pero no le meten el master o no hacen mezcla. Es un género que metiéndole melodía y un poco de EDM puede llegar a ser melódica como ‘Bailar Conmigo’”, concluyó.

