[Video] ¿Luisa Fernanda W le lanzó indirecta a la ex de Pipe Bueno, Jessica Cediel?

La influenciadora, actual pareja y madre del hijo de Pipe Bueno, ha encendido la polémica en redes sociales luego que subiera un 'Reel' en su cuenta de Instagram con un divertido audio que se burlaba de la supuesta competencia que nace entre una novia nueva y la pasada.

"En el caso de las mujeres, uno de los grandes miedos, increible, es a la ex; es una competencia horrible", decía el popular audio que se ha viralizado en la últimas horas y que Luisa Fernanda quiso imitar y subir a su red personal.

El video que ya tiene 74.206 'Me gusta', se ha llenado de comentarios de personas que afirman que este va dirigido a la exnovia del cantante de música popular, Pipe Bueno, la famosa presentadora colombiana y modelo, Jessica Cediel.

"No se por qué se me vino a la mente Jessica.(...) "Te gana Jessica, pero me da risa. (...) "Por favor Luisa, ya supera lo de Jessica". Fueron algunos de los comentarios que dejaron algunos de los muchos que felicitaban a la influenciadora por lo gracioso que había quedado el clip.