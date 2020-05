Vivimos de los corazones de la gente: Maía

'La niña bonita’ Maía fue nuestra invitada este lunes en En Casa Con La W, para conversar con los oyente de W Radio y hablar sobre su más reciente sencillo.

“Corazón Guerrero es el tema bandera con que es lanzado nuestro nuevo álbum, Sensus. Hemos decidido esta canción como punta de lanza de nuestro álbum porque creo que en estos momentos, a parte de paciencia y buena onda, todos necesitamos llenarnos de fuerza, de coraje, para activar ese corazón guerrero”, asegura Maía.

Para la artista, es importante que en esos momentos salgamos a luchar por nuestra vida y propósitos, no perder la batalla ante las sensaciones que puede traer la cuarentena y sacar lo mejor que tenemos para salir adelante.

Durante las conversaciones de Maía con los oyentes fue fácil darse cuenta lo presentes que la artista tiene a los integrantes de su club de fans. Recuerda sus nombres, sus anécdotas, las cosas que han compartido.

“Más que fieles, son cariñosos. Yo debo ser sincera y decir que sí puedo estar en mi casa, he tenido días distanciada de las personas, pero yo me siento bendecida y rodeada de amor, porque el amor que me brindan tantas personas que tal vez no puedo conocer de cerca, pero la vibración y la energía que nos direccionan nos hace sentir cargados. Después de esta prueba tan grande, nos damos cuenta que somos más que in pedazo de carne, nos damos cuanta que el amor se siente en el aire si prendes tu antena”, resalta la artista.

Maía también compartió el correo de Natalia, la presidenta de su club de fans en Cali, para que cualquier persona que quiera participar en una de sus actividades lo pueda hacer: nato.delgado@maiamusical.com

La artista se mostro orgullosa por ver que su música ha trascendido distancias generacionales y ha llegado a todo tipo de público, “nosotros llevamos 18 años en esta carrera, y una niña de 12 años piensa que nosotros somos un referente. Es una bendición de Dios y un milagro muy grande (…). Si algo nos ha enseñado esta carrera es que vivimos de los corazones de la gente”.

