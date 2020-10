Vuelve y juega, Jared Leto será el "Joker" en Liga de la Justicia de Zack Snyder

Aunque no estuvo en el elenco original, Jared Leto se unió al reparto de la Liga de la Justicia. Las grabaciones están en marcha con Ben Aflecck como Batman, Ray Fisher como Cyborg, Mera a cargo de Amber Heard y el Joker de Jared Leto.

Se harán escenas nuevas, pero no se sabe si ocurrirá lo mismo con Superman de Henry Cavill, Wonder Woman de Gal Gadot, Aquaman de Jason Momoa o The Flash de Ezra Miller.

La gran diferencia de Leto con los otros es que ellos están ocupados en otros proyectos: Henry Cavill trabaja en la segunda temporada de The Witcher, Gal Gadot en Red Notice de Netflix, Jason Momoa y Ezra Miller en otros filmes.

Podría leer: "Chóquela, padre": divertida reacción de niña al recibir la bendición

A los más de 300 millones de dólares que costó la versión de Liga de la Justicia, ahora se le sumarán cerca de 70 millones más. Si bien se pensaba que solo había que rehacer el montaje y añadir efectos especiales, se confirmó que será una historia diferente.

Esta entrega de Zack Snyder debutará como miniserie de cuatro episodios en HBO Max el año entrante y luego será una película de cuatro horas.