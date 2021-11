“Ya te vimos, Caro”: memes a Carolina Sanín por criticar imágenes de Los Simpson

La escritora Carolina Sanín opinó a través de su cuenta de Twitter lo que pensaba con respecto a quienes utilizan memes de la serie animada Los Simpson para expresarse o que utilizan imágenes del programa para ponerles rostros de personajes reconocidos y burlarse.



“Imagínense ser alguien tan pobre de espíritu, tan vaciado, que, para expresarse, usa memes de Los Simpson. Hay gente muy en el fondo de la olla. ¿Hay que ayudarlos? ¿A qué? ¿A que sean más reales? ¿O es arrogante e ingenua cualquier actitud que no sea el más límpido desdén?”, escribió la mujer.

Imagínense ser alguien tan pobre de espíritu, tan vaciado, que, para expresarse, usa memes de los Simpson.

Hay gente muy en el fondo de la olla.

¿Hay que ayudarlos? ¿A qué? ¿A que sean más reales? ¿O es arrogante e ingenua cualquier actitud que no sea el más límpido desdén? — Carolina Sanín (@SaninPazC) November 10, 2021



Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y comenzaron a llenarle las respuestas a su tuit con memes de Los Simpson, mostrando un rechazo a su postura y recalcando que cada quien verá cómo se expresa.

Le puede interesar:

Sanín no se iba a quedar con esa y continuó con el tema con una serie de tuits respondiendo a quienes la han apoyado y argumentando su opinión acerca de los memes de Los Simpson.



“Se despojan del lenguaje. Ceden el lenguaje a la programación, el algoritmo, la plantilla, el logo y el eslogan. Rehusan la infinita variedad de la expresión; la articulación y gesto. Es una pesadilla. Pero creen ser felices así. Y a mí me importa. Y tengo mucho —mucho— aguante”, escribió.



“Así que hay gente que, para participar en el mundo, para aparecer y sentir que existe, recorta un meme de los Simpson y le pone la cara de alguien. Ese es su alcance, esa su posibilidad y esa su capacidad. Me parece profundamente deprimente. (Y sé que a esa persona también)”, continuó Carolina Sanín en su cuenta de Twitter.

Vea los mejores memes de Los Simpson con los que le han respondido a Carolina Sanín:

Carolina Sanín en estos momentos: "Es malo hacer memes de Los Simpson y además me los echan en cara". 👀 https://t.co/JMDTogzbf3 pic.twitter.com/g0naYun2I3 — Colombia Simpson (@ColombiaSimpson) November 11, 2021