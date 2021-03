"Yo maté a mi mamá": el polémico mensaje de Xuxa para concientizar sobre la COVID-19

"Estamos en el peor momento de la pandemia de COVID-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de que haya más camas. El dinero ya no es una solución", fue uno de las afirmaciones de la cantante en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

El pasado fin de semana María da Graca Meneghel, mejor conocida en el mundo como Xuxa, compartió en su cuenta personal un video en el que narraba la historia de cómo contagio a su madre y por este motivo le mujer perdió la vida.

"Fui a la playa con mis amigas", dijo, y al regresar, "abracé y besé a mi madre. La contagié de COVID. Yo maté a mi madre".

El controversial relato, según explicó, no es una historia personal suya sino el caso de miles de brasileños que perdieron a algún ser querido por su irresponsabilidad ante la pandemia.

Esta declaración y su comentario de utilizar a las personas privadas de la libertad para probar en ellos vacunas y medicamentos, afirmando que "creo que al menos servirían para alguna cosa… Para ayudar a salvar vidas", han puesto a la artista de 58 años en el ojo del huracán. En ambas ocasiones ha recibido el respaldo y también las críticas del público.

Xuxa concluyó el video haciendo un llamado a seguir acatando las normas de bioseguridad y a evitar que las cifras de contagio sigan aumentando en ese país que se ha convertido en el epicentro del Coronavirus.