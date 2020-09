¿Quiere tener dos cuentas de WhatsApp en su celular? Acá le contamos cómo hacerlo

Así no lo crea, es posible que usted tenga una segunda cuenta de WhatsApp en su celular y así descongestionar mensajes o liberar la memoria del teléfono.

Por medio de una aplicación y un sencillo truco es fácil hacerlo, lo mejor es que no se pone en riesgo la información personal o lo que tenga almmacenado en el celular.

¿Cómo es?

Lo primero que debe hacer es descargar la aplicación 'Número eSim' de la PlayStore.

Pulsar en 'Números de Teléfonos'.

Elegir 'Social Media Nubers'

Seguir las indicaciones que están allí y luego seleccionar una numeración.

En este paso va a encontrar un plan, es importante que solicite el mes gratuito.

Activar el número virtual

Confirmar el número y así tendrá el número virtual activo.

Descargar WhatsApp e inscribir el número nuevo.

Ahora bien, si usted no quiere utilizarlo más no solo debe desistalar la aplicación, sino cancelar el servicio en Google Play para que no le generen cobros.