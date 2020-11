Twitter activó la opción ‘fleets’ para crear historias que desaparecerán luego de 24 horas

La red social Twitter informó este martes que lanzará ‘fleets’, la opción de mensajes que desaparecerán después de 24 horas. Con esta nueva actualización, se unirá a la oferta de publicaciones de las otras redes sociales.

La nueva opción, al igual que los tuits ordinarios, podrán incluir imágenes, videos y emojis.

Según el gerente de producto, Sam Haveson, y el director de diseño, Joshua Harris: "para los que son nuevos en esta red social, los 'fleets' son una forma más fácil de compartir lo que tienen en mente”.

Siendo así, la plataforma busca competir directamente con Snapchat o Facebook que tienen activas estas herramientas para desaparecer los mensajes.

Además, otra novedad en Twitter será el "tuit de voz", o grabación de audio, que sustituye al texto y que se ha probado en los últimos meses.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH