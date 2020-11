El supuesto like que le dio el papa Francisco a una modelo brasileña en Instagram

La modelo brasileña Natalia Garibotto se ha vuelto tendencia en las redes sociales en las ultimas horas debido a un supuesto like que le dio la cuenta de Instagram del papa Francisco. “Al menos iré al cielo”, bromeó la influenciadora al enterarse de la situación.

Algunas imágenes que circulan en redes muestran el like de la cuenta oficial del papa, @franciscous, en una imagen de la modelo en la que aparece con poca ropa y promocionando sus contenidos.

Sin embargo, actualmente en la publicación no se puede ver el like y algunos sospechan que se trata de una estrategia de la modelo para ganar mayor relevancia. Otros sugieren que pudo ser un error de la persona que administra la cuenta de Instagram del papa.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T