Los divertidos memes que dejó el certamen de Miss Universe Colombia

Laura Olascuaga Pinto, del departamento de Bolívar, fue elegida como la nueva Miss Universe Colombia y será la encargada de representar al país en Miss Universo 2021.

En el ramillete de finalistas también estuvo Miss Santander, quien quedó de primera Princesa, mientras que Norte de Santander se quedó con el título de Virreina.

La joven cartagenera es recordada por su participación en el Concurso Nacional de Belleza en 2018, donde también representó al departamento de Bolívar y obtuvo el título de Virreina Nacional. Sin embargo, meses después renunció a este por razones personales.

El certamen no dejó de ser motivo de conversación en redes sociales, donde los internautas dejaron divertidos memes:

Cuando el bus arranca y yo no me he agarrado: #MissUniverseColombia pic.twitter.com/Xks4v3BCTw

La respuesta de Santander me recordó cuando me daban permiso hasta las 12 y llegaba a las 3 am y le tocaba inventarle un cuento a mi mamá pa' que no me levantara a palo #MissUniverseColombia