He tenido problemas muy graves de adicciones: la confesión de Manuela Gómez

La exprotagonista Manuela Gómez confesó por medio de unas publicaciones en su cuenta de Instagram que está pasando por una dura crisis a causa de una serie de peleas con su madre. “No puedo decir ni cuántos errores uno comete siendo una persona inmadura e irresponsable, pero ahora uno empieza a cambiar, evolucionar, pero si no se olvida el pasado no se puede avanzar en la relación”, contó a sus seguidores.

Lea en La W: ¿Todo estaba listo antes de coronarla? Polémica por la nueva Miss Universe Colombia

Según ella, ha intentado reconciliarse con ella en varias ocasiones, pero no ha sido posible. Además, confesó que esta situación le ha afectado a la hora de superar problemas de adicción que ha tenido.

Le puede interesar: Los divertidos memes que dejó el certamen de Miss Universe Colombia

La influenciadora también aclaró que se encuentra fuera de Colombia debido a esta situación que la podría hacer recaer en su adicción, “sé que donde vuelva recaigo en mis cosas y no quiero eso para mi vida. Me siento angustiada, depresiva por no dejarlo de hacer”.