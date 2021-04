[Video] Helicóptero de la NASA realiza con éxito primer vuelo sobre Marte

El helicóptero Ingenuity Mars, de la NASA, llevó a cabo su primer vuelo controlado sobre la superficie del planeta rojo. Este ha sido el primer vuelo propulsado y controlado de una aeronave en la superficie de otro planeta.

El pequeño aparato tiene el tamaño de una pelota de fútbol y pesa tan solo 1,8 kilos. Equipado con cámaras y micrófonos, el helicóptero logró ascender unos tres metros sobre la superficie durante unos 30 segundos. El despegue tuvo lugar en el cráter marciano de Jezero.

Durante el complicado vuelo, el helicóptero hizo frente a la velocidad del viento, de hasta 430 kilómetros por hora, y a la fina atmósfera marciana. Aterrizó con éxito en el lugar del despegue.

El vuelo, previsto para el 11 de abril, se había aplazado debido a un problema de secuencia de comandos.

El Ingenuity llegó a Marte el 18 de febrero junto al rover Perseverance. El vuelo del aparato podría ser de ayuda en futuras misiones marcianas y a la hora de explorar el espacio.

