“Que ganas de no tener hijos”: La liendra ante ‘Índigo’

El influencer Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, ha despertado varias polémicas en los últimos tiempos por distintos actos que para sus seguidores genera inconformismo.

El joven de 22 años de edad, se ha caracterizado por mostrar las vivencias que tiene día a día por medio de su página de Instagram, la cual cuenta con 1.1 millones de seguidores. Sin embargo, ha sido blanco de críticas por diversas situaciones en las que se ve envuelto.

Para esta ocasión, el creador de contenido hizo un comentario acerca de su decisión o deseos de no tener hijos. En una de sus ‘insta stories’ criticó el último sencillo musical de la pareja de cantantes Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, llamado Índigo; la cual hace referencia al nombre que tendrá el bebé que, en este momento, se encuentran esperando.

Del mismo modo, aseguró que esta canción le recuerda las pocas ganas que tiene de concebir un hijo. Y aunque recalcó que el comentario que da es con todo respeto, dijo: “Esa canción me hace recordar lo feliz que se siente no tener hijos. Yo escucho esa canción y digo: wow, qué ganas de no tener hijos. Yo le dedicaría esta canción a mi perro”, comentario que fue criticado por algunos internautas.

Tras las expresiones y comentarios que ha recibido, La Liendra se pronunció diciendo que no entendía porqué había tantas personas insultándolo luego del comentario que realizó.

“Yo no entiendo por qué tengo gente insultándome, porque dije que era bueno no tener hijos, así como es bueno tener hijos, resulta que también es muy bueno no tener hijos; así como yo respeto a las personas que tienen hijos, pues pido que respeten que yo me siento feliz de no tener hijos”, señaló el joven influenciador.