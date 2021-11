Documento que usó la universidad no es el mismo que entregué en el 2016: Jennifer Arias

Durante la plenaria de la Cámara de Representantes, la presidenta de la corporación, Jennifer Arias, se defendió de las acusaciones en su contra por el presunto plagio de su tesis de maestría.

A propósito, dijo que tiene las pruebas para demostrar que el documento que usó la Universidad del Externado no es el mismo que ella le entregó en físico en el 2016, y le echó pullas a Ángela María Robledo y a León Fredy Muñoz, quienes pidieron revocar su elección a través de una proposición.

“Es muy curioso que algún representante de los que ha firmado esa proposición, que fue destituido por el Consejo de Estado, hoy me diga que no tengo ética cuando destituida está votando en esta comisión y en esta plenaria, eso no es ético”, dijo.

Y en cuanto a Muñoz, le recordó la investigación en su contra por presunto tráfico de drogas.

Igualmente, insistió en que no cometió plagio y que se graduó cumpliendo los requisitos exigidos por su universidad. En esa misma línea, cuestionó que la institución no le haya garantizado el debido proceso.

“A mí la universidad nunca me escuchó, le presenté un derecho de petición pidiéndole que me notificara si era investigada y que se me permitiera hablar, derecho de petición que jamás me contestaron. Me he enterado de todo a través de comunicados de prensa, de redes sociales y de medios de comunicación”, señaló.

También dijo que no tiene miedo, que han cometido una injusticia contra ella y que su nombre, así como el de su compañera de tesis, “fue mancillado sin derecho a ser oída”.

“La universidad le dijo al país que ellos no tenían mi tesis, no es algo que yo me haya inventado, está escrito. Incluso el portal que sacó la investigación dice que la universidad les dijo a ellos que no tenían mi tesis (…) Para la verdad está el tiempo y para la justicia está Dios”, concluyó.