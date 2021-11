Coljuegos reveló que la licitación para operar el Baloto fue declarada desierta por falta de oferentes.

Por eso, esta entidad decidió flexibilizar los requisitos del proceso de selección del próximo operador del juego de suerte y azar denominado Baloto, para promover la participación de un mayor número de oferentes del sector público y privado, tanto a nivel nacional como internacional.

Con esto buscan garantizar “la idoneidad y capacidad del próximo concesionario, con el propósito de alcanzar la finalidad del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, como es el recaudo de recursos para los servicios de salud de los colombianos”.

Y esto ocurre días después de que la Procuraduría encontró irregularidades en la concesión de operación de Baloto.

Además, se conoció una carta a Coljuegos, por parte de la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos) y la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), en la que piden replantear el proceso de licitación.

“Desde la fase de prepliegos, se le insistió a la entidad que las condiciones económicas bajo las cuales estaba estructurando el proceso no hacían viable financieramente su operación. La entidad pretendía percibir el 32,60% de los ingresos brutos del juego (es decir, sin descontar premios) con un ingreso mínimo garantizado; un valor por “beneficios colaterales” más el valor de la interventoría, sin contar con los desarrollos tecnológicos requeridos que deben realizarse en un tiempo muy corto para la implementación”, advierte la misiva.

Y remató: “Vale la pena resaltar que, Coljuegos no tuvo en consideración las observaciones técnicas, financieras y jurídicas presentadas por los gremios, justificando su posición en que el mínimo garantizado ya está en el contrato actual, no obstante, lo que existe es una figura de revisión que permite bajo unas condiciones establecer si se debe ajustar el valor del contrato con los criterios establecidos, con lo cual, la entidad publicó un proyecto inviable para los oferentes; lo anterior, no solo pone en riesgo los ingresos que genera la explotación de dicho juego; sino también, el conocimiento y experiencia de contar con un operador idóneo para la concesión del juego”.

Agregando que “desafortunadamente al declararse desierta la licitación, el siguiente paso es adelantar un proceso de selección abreviada que deberá iniciarse dentro de los 4 meses posteriores a la declaratoria, o en su defecto, podría conllevar a una urgencia manifiesta, para hacer una contratación directa”.