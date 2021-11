Mantener los pisos limpios y aseados en casa es una prioridad para todos; sin embargo, es una de las tareas del hogar que menos nos gusta hacer, pues nos quita tiempo que podemos destinar a nuestras actividades favoritas. Desde algunos hace años las aspiradoras nos han facilitado la labor, pues son más eficientes que una escoba e higiénicas.

La tecnología ha avanzado y, cada vez más, nos permite automatizar las tareas del hogar, como el mantenimiento de pisos y alfombras. Como resultado, ya no es necesario que nosotros manipulemos la aspiradora; por el contrario, ella misma hace la limpieza, facilitándonos la vida y generándonos más tiempo libre.

Samsung Electronics trae a Colombia su aspiradora Jet Bot VR8500T, un dispositivo robot con conexión a internet que asea los pisos de casa sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, tan solo basta con activarla con un botón o comando de voz.

Jet Bot, la aspiradora robot que llega a revolucionar la manera de limpiar el hogar / Samsung Ampliar

Limpieza profunda y eficaz a un clic

Barrer la casa y asegurarnos de que quede impecable suele ser agotador, especialmente cuando hay partes que son difíciles de limpiar. Con la aspiradora Jet Bot es una realidad tener una limpieza profunda en todas las áreas de casa, pues cuenta con un sensor LiDAR que escanea las habitaciones y recopila información de los objetos y la distancia que hay entre estos, haciendo que la limpieza cubra una mayor área, sin generar daños en nuestra decoración.

Si quieres que la aspiradora limpie una habitación o espacio determinado, pero no toda la casa, porque tu bebé está jugando en la zona o estás haciendo ejercicio y no quieres interrupciones, desde la aplicación SmartThings puedes seleccionar las opciones Select&Go y Zona Restringida, dos funciones que te permiten indicar en dónde quieres que el robot haga el trabajo por ti. Activando la aspiradora desde tu celular podrás asegurar que las diferentes zonas seleccionadas estén impecables mientras tú o tu familia están disfrutando de otros espacios, pues ya no es necesario ponerle barreras físicas para delimitarle el área de limpieza.

Gracias a su motor Digital Inverter y control de energía inteligente, esta aspiradora robot identifica los diferentes tipos de superficies, cantidad de polvo y suciedad que hay en ellas, para ajustar automáticamente la potencia de succión para una limpieza eficiente. Además, Jet Bot limpia los pisos de forma más eficaz y con menos enredos, pues cuenta con un cepillo de alta eficiencia hecho de finas fibras de tejidos suaves. Los extractores de alta eficiencia también trituran los pelos para evitar que se enreden alrededor del cepillo, para una limpieza sin interrupción.

Limpieza sin esfuerzo

Con Jet Bot ahora es posible dedicarte a hacer tus cosas preferidas mientras se hace el aseo de tu hogar, ya que cuenta con control Wi-Fi mejorado, una función que permite controlarla y monitorearla a distancia, mientras está en funcionamiento con la aplicación SmartThings. Además, por medio del Live Cleaning Report, también disponible en SmartThings, puedes verificar el estado y progreso de la limpieza en tiempo real. Esta función te permite monitorear los lugares donde se ha limpiado, pausar o incluso detener la aspiradora desde cualquier lugar

Así mismo, permite ser activada a través del reconocimiento de voz; de esta manera, puedes iniciar y detener la limpieza; programarla, localizarla, entre otras funciones utilizando las aplicaciones Samsung Bixby, Amazon Alexa o Google Assistant, solo debes asegurarte de que Jet Bot esté conectada a Wi-Fi.

Con la nueva aspiradora robot VC8500T Jet Bot no solo tendrás una aspiradora, sino un electrodoméstico que te ahorra un gran esfuerzo, cuida tus pisos y limpia de manera inteligente, eficaz y profunda tu hogar.