Agente de tránsito en Santa Marta también escoltaba a la hermana del gobernador Caicedo

Santa Marta

Siguen saliendo a la luz los contratos de la recién intervenida empresa de servicios públicos de Santa Marta por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, no solo la que esta tiene con empresas, además están las vinculaciones con empleados y contratistas que ofrecen u ofrecieron sus servicios a la entidad.

Una de esas vinculaciones es la que tiene con Kevin Bornachera Pereira, que, si bien no aparece como empleado de la empresa en mención, si se ha visto como acompañante de la ex gerente Patricia Caicedo en diferentes eventos públicos, incluyendo el día de la toma en posesión de la Essmar por parte de la Superservicios.

Luego de investigar sobre su hoja de vida, se pudo evidenciar que Bornachera se encuentra vinculado a la Alcaldía de Santa Marta como agente de tránsito.

Según el contrato, el técnico laboral, agente de tránsito y seguridad vial, fue nombrado por la Alcaldía de Santa Marta mediante el decreto 077 del 6 de marzo del 2020, posesión que le fue renovada a través de la resolución 016 del 4 de enero de 2021, para ejercer funciones como agente de tránsito hasta el 31 de diciembre de 2021. Es decir, no hace parte de la nómina de contratistas de la Essmar.

Qué dice la Essmar

Ante esta situación, la ex gerente Patricia Caicedo, en diálogo con W Radio dijo que, Kevin Bornachera no tiene vinculación alguna con la empresa y que las veces que ha asistido a las actividades ha sido porque está de descanso, lo que no interfiere con su actividad laboral.