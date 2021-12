“Cristiano Ronaldo colombiano”: así se refieren a Luis Díaz en Europa

Bogotá

Luis Díaz, una de las revelaciones del fútbol colombiano y quien destacó en la Copa América, sigue dando de qué hablar en Europa gracias a sus impecables actuaciones con el Porto tanto en liga como en Champions League.

Díaz, un extremo con gran habilidad con el balón en los pies, ha captado las miradas de varios clubes importantes del ‘viejo continente’ como Bayern Múnich, Chelsea y Liverpool, esta último al que se ha enfrentado en la fase de grupos de Champions.

Ante los rumores del interés del Liverpool, la revista ‘Four Four Two’ va un paso más allá y asegura que el colombiano estará a las órdenes de Jürgen Klopp a partir de enero de 2022. Incluso, el mismo medio se refiere a Díaz como el “Cristiano Ronaldo colombiano”.

Según la revista, el Liverpool busca jugadores que puedan competir con Mohamed Salah y con Sadio Mané por un puesto en el equipo titular. Además, ambos jugadores acudirán a la Copa Africana de Naciones que se disputará desde el 9 de enero.

“El colombiano es un zurdo astuto y directo, que corta hacia adentro con el pie derecho para hacer jugadas en dirección a puerta. En el sistema de Klopp, esto es competencia de Diogo Jota o Mané, pero para ser realistas, podría ser que Díaz juegue en cualquiera de las posiciones de ataque”, señala el artículo.

Finalmente, mencionan que otra de las razones por las que Díaz llegaría al Liverpool es porque Klopp desea rejuvenecer su plantilla.