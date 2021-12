Le tengo mucho respeto a Miguel Uribe pero no es buen ejemplo la cabeza de lista: Cabal

A través de un Facebook live con sus seguidores, la senadora María Fernanda Cabal respondió múltiples dudas sobre la elección del candidato presidencial del Centro Democrático y lo que le depara el futuro.

En cuanto a la cabeza de lista al Senado, aclaró que nunca se la solicitó al expresidente Álvaro Uribe.

”La cabeza de lista la pidió Paloma, Rafael Nieto, Alirio, el mismo Óscar Iván en un principio dijo que ‘sí’ y después dijo que había otras posibilidades”, dijo.

Y cuestionó el hecho de que el ex secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, llegue a encabezar la lista por el Centro Democrático.

”Yo le tengo mucho respeto a Miguel Uribe, me parece magnífico si quiere entrar aquí, pero no es un buen ejemplo una cabeza de lista que haya votado por el ‘sí’, que venga del Partido Liberal, de Cambio Radical, porque uno dice entonces: ‘se lo dije’. Este partido parece que premia a los advenedizos y castiga a los propios, ese ejemplo no se puede dar”, señaló.

Igualmente, dijo que no insistirá y que independientemente del puesto en el que esté va a seguir sirviéndole al país.