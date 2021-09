Bolívar responde acusación a Miguel Uribe: su papá es el único estafador

Un nuevo rifirrafe existe entre el senador de la Colombia Humana Gustavo Bolívar y el exsecretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, por cuenta de un trino de este último, en el que señaló:

"Estuve 4 días por fuera de Twitter, y ahora que vuelvo me encuentro que Gustavo Bolívar se hace el loco para pagar impuestos y estafa a proveedores; y que Roy Barreras anda con fajos de billetes y miente sobre origen de la plata. Pacto Histórico no es, ¿será Pacto de Bandidos?".

Bolívar no dudo en responderle al excandidato por la Alcaldía de Bogotá: "Deber y reconocer las deudas no es estafar. El que estafó un banco del Estado fue su papá. Así que respete y retráctese, por favor".

A lo anterior, contraatacó Uribe trinando: "No-Honorable Senador: Primero, mi papá fue ABSUELTO y declarado INOCENTE por un juez. Fue víctima de la persecución política que ustedes promueven. Segundo: el respeto no se exige, se gana. Usted, además de que no se lo ha ganado, es un ejemplo vulgar de lo que NO se debe ser".

Gustavo quiso seguir respondiendo al Miguel Uribe: "Las familias que han robado, estafado y violentado este país no me vienen a dar clases de moral. Y sobre la absolución de su padre qué le puedo decir: hasta Uribe quedará absuelto. Yo no tengo denuncias ni condenas por estafa. De modo que usted si tiene derecho monárquico de calumniar?".

Además, le pidió al político -que se perfila para las listas del Congreso por el Centro Democrático- que mostrara su declaración de renta:

"Por supuesto que los corruptos de este país no le deben plata a la DIAN. Qué tanto pueden Adeudar si declaran renta en cero pesos ($0). ¿Nos puede mostrar su declaración sr @MiguelUribeT?", escribió Bolívar en su cuenta oficial de Twitter.