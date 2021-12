“Con Luis Pérez podemos tener polémicas, pero no alianzas políticas”: Iván Cepeda

El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, entregó detalles de este proceso democrático que tuvo lugar el sábado 5 de diciembre, donde colombianos residentes en el país y en el exterior pudieron votar por listas nacionales, regionales, internacionales y poblacionales por cerca de 2.200 candidatos inscritos con aspiraciones al Congreso de la República.

“Esta consulta que realizamos ayer, con muy cortos recursos, de acuerdo a los resultados entregados logramos una votación significativa de 134.000 para los distintos delegados regionales o nacionales”, indicó el senador, quien celebró que esta consulta se haya realizado presencialmente.

Cepeda, además, destacó que el Polo es el único Partido que en sus estatutos establece que los dirigentes deben someterse a elecciones periódicas y por voto popular. Asimismo, indicó que uno de los objetivos de este proceso era incrementar la participación femenina en el partido, impulsando la paridad de género en las próximas elecciones.

Por otra parte, cuestionado por la polémica alianza entre Luis Pérez y el líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, el congresista indicó “No estoy de acuerdo que llegue al Pacto Histórico gente que no tiene ninguna postura política parecida y este es el caso de Luis Pérez, con el exgobernador podemos tener polémicas más no alianzas”.