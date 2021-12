“Tenemos 42.000 líderes políticos que se están cultivando en Colombia”: Registrador nacional

Como es tradicional la organización de los comicios está liderada por el registrador nacional, y en este caso será para Alexander Vega la primera de cuatro grandes elecciones que tendrá que desarrollar entre diciembre y junio del próximo año.

A pocas horas de la votación, Vega presentó el plan electoral a las misiones de observación que vienen de Latinoamérica, a las que les destacó cómo será la votación que se cumplirá con un censo de 12 millones de muchachos, entre ellos niños de 14 a 18 que por primera vez irán a las urnas para ser contados.

Vega destacó que en estas elecciones el éxito ya se logró, porque se demostró que los jóvenes quieren ser escuchados, ir a votar y en unas listas equitativas. Frente a la votación, el registrador indicó que la cantidad es lo menor porque en su criterio en Colombia ya se tienen a más de 42 mil nuevos líderes políticos.

- ¿Cuál es la importancia de la misiones electorales que acompañan el proceso del domingo?

Estamos generando un sistema de democracia juvenil para los jóvenes. Éste es un proceso electoral que va a cambiar el destino de Colombia. La gran moraleja que van a tener los observadores es que van a replicar este modelo a las demás democracias de Latinoamérica. Esa es la gran ventaja, no es una simple misión de acompañamiento como la que hemos hecho antes. De esto se va a hablar en el mundo.

- ¿Por qué destacó ante esas misiones esta elección como un mensaje de Colombia para el mundo?

Esta elección tenía que haberse hecho hace ocho años, y la pregunta es por qué no se hizo hace 8 años, porque los jóvenes piden tan poco y lo poco tampoco se lo dan. No es un problema sólo en Colombia es que han descuidado a la juventud, lo que pasó en Chile, en México, todos esos fenómenos sociales albergó un olvido hacia la juventud en Latinoamética.

Acá en Colombia fue igual, esto sirvió tanto que hasta los movimientos de primera línea que están manifestándose fuertemente contra el establecimiento encontraron esto como una válvula de escape y en la democracia muchas veces los mandatarios cierran las válvulas y cuando las cierran explotan las cosas. Este ejemplo que estamos dando en Colombia para el mundo es una válvula de escape a los jóvenes que no los tienen en cuenta.

- ¿Destacó usted que en todo este proceso se oyó a los jóvenes, eso garantiza el éxito?

Nos sentamos por horas a escuchar a los jóvenes, con el simple hecho de escuchar a un ser humano usted doblega cualquier intento de agresión, el ser humano es tan emotivo que con el simple hecho de escucharlo así no se le solucione las cosas, el hecho de oirlo abre la posibilidad de que se entre a dialogar. Fue así cómo logramos esto.

Pasaron 8 años y siempre hubo la excusa de que no había el recurso público para hacerlo, que la logística pública era complicada, siempre hubo peros, acá arrancamos este proyecto y dijomos lo vamos a hacer. Hay que reconocer que el presidente Iván Duque creyó desde el principio en el proyecto. Esta elección tenía que hacerse en época de pandemia y la democracia se vio afectada, pero hoy reconozco que esa elección llegó en el momento en que Colombia estaba más agitada por la juventud.

- ¿Por qué dice que esta elección está fundamentada en un espíritu altruista?

Los jóvenes salieron con un ánimo altruista a inscribirse, estos muchachos no reciben remuneración, el espíritu de esta ley es el de cambiar las cosas, de aportar, estos muchachos sólo les mueve el espíritu de cambiar las cosas. Esto fue el éxito, hacer posible lo imposible, haciendo las cosas. Nadie imaginaba que pudiéramos lograr que en todos los municipios de Colombia inscribiéramos candidatos, esto ya es exitoso. Lo que podré decir el próximo domingo es que en todos los municipios se eligieron consejos de juventud y eso lo logró esta organización electoral.

- Habla de que éstas serán una elecciones con listas muy paritarias. ¿Por qué?

Estos muchachos le están dando un ejemplo al mundo, en donde libres de cualquier prejuicio, si bien la ley lo ordenaba, fueron capaces de sacar listas paritarias por voluntad propia, acá tenemos 42 mil líderes políticos que se están cultivando en Colombia. Esto lo hicimos dándole ese espacio a la juventud, en donde ellos van a poder trabajar.

- ¿Cuántos votos espera como registrador que se tenga en esta elección?

Tenemos 12 millones en el censo electoral, pero no esperemos una cifra grande de votación, lo que salga de ahí ya es exitoso, sea un millón, dos millones, tres millones, lo que salga es exitoso, porque son votos calificados y no cuantificados, lo que salga ahí es el futuro de la democracia en Colombia. No nos pueden medir por cuántos vamos a sacar, los votos que saquen ahí son votos calificados que van a cambiar al país y no el otro año, sino ya. Estos serán votos de esos jóvenes que nunca se les ha escuchado.

- ¿Tras estas elecciones qué?

Acá no va a haber derrotados, los quemados, porque los muchachos que no alcancen las curules, esos líderes se van a seguir manteniendo ahí en las redes de juventud, por eso es tan importante este proceso que se cumpliera. Esta administración pensó en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.