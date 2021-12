Aprendimos a querer a Vicente Fernández como parte de Colombia: El Charrito Negro

Johan Gabriel González, más conocido en el mundo del entretenimiento como El Charrito Negro, estuvo en W Fin de Semana para hablar sobre Vicente Fernández, quien falleció este domingo, 12 de diciembre, tras permanecer varios meses hospitalizado luego de una caída en su rancho.

El cantante aseguró que Vicente Fernández siempre tuvo un aprecio especial por Colombia y era un cariño que los colombianos también sentían por él. “Aprendimos a querer a Vicente Fernández como parte de Colombia”, dijo.

Recordó que tiene varias anécdotas con ‘Chente’ cuando tuvo la oportunidad de interactuar con él.

“Varias veces en una presentación me mandó a llamar y me preguntaba por qué no estaba vestido de mexicano y yo le decía que no era mexicano”, dijo.

Afirmó que lo recuerda como un hombre noble, “muy dado a la gente”.

Agregó que en sus presentaciones siempre le canta a Vicente Fernández y que uno de los mejores homenajes que se le podría hacer es una estatua “en una ciudad como Bogotá, que diga ‘el rey más grande’.

Este domingo, 12 de diciembre, murió Vicente Fernández. La noticia se dio a conocer a través de las cuentas en redes sociales del cantante, en donde se informó que falleció a las 6:12 de la mañana.

“Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando”, dice el mensaje que estaba acompañado con una foto en blanco y negro del cantante.

Reviva aquí las entrevistas de Julio Sánchez Cristo con Vicente Fernández: