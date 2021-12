Para el recuerdo: las entrevistas de Vicente Fernández con Julio Sánchez Cristo

La partida de Vicente Fernández a sus 81 años de edad deja tras de sí un extraordinario legado musical de casi un centenar de discos, más de 300 canciones grabadas y al menos 37 películas.

En sus conciertos, ‘Chente’ repetía “Mientras no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar” para demostrar su profundo compromiso y aprecio por su público que lo acompañó por más de una generación y que hoy, en el planeta entero, llora su partida.

Ante el vacío que deja la figura de Fernández en la escena musical, que se espera que sea llenado por las nuevas generaciones del género ranchera por su hijo Alex Fernández o el hijo de Antonio Aguilar, Pepe Aguilar, entre otros, en W Fin de Semana recordamos dos ocasiones en las que el artista conversó con Julio Sánchez Cristo en los micrófonos de este medio.

En una ocasión y a propósito de su cumpleaños, el director de La W conversó con el artista sobre la intención de Marta Sahagún de aspirar a la Presidencia de México en 2001:

“Una opinión mía podría desviar un poco las riendas del país y no me gusta opinar. Quiero a Sahagún, se ha portado muy linda conmigo, pero no quiero opinar sobre estos aspectos porque quiero que el público elija a sus gobernantes. Si ganan, gano yo, y si pierden, pierdo con mi pueblo”, expresó el ‘charro’ en ese momento.

Así mismo, contó que en esa ocasión saldría a comer con su familia con motivo de su cumpleaños: “A veces nos vamos a pasarla a San Antonio o simplemente salimos a comer a un restaurante porque no deja de sonar el teléfono. Se siente muy bonito”.

En otra oportunidad, Vicente Fernández se refirió en La W a uno de sus conciertos ofrecidos en Colombia: “(Me sentí) muy contento, como en mi casa. Quiero aprovechar sus micrófonos para dar gracias a Colombia por ese cariño que no es novedad para mí, desde hace 25 años vine por primera vez y cada vez que vengo es lo mismo”.

“El día que me despida voy a tener la delicadeza de decirle al público que muchas gracias”, sostuvo el artista.