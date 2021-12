“Vicente Fernández era una historia andante”: María Cajiao

A través de redes sociales han sido innumerables las expresiones de autoridades y personalidades del mundo entero tras conocerse la noticia de la muerte del cantante Vicente Fernández a sus 81 años.

‘Chente’ falleció este domingo 12 de diciembre a las 6.15 de la mañana en el hospital en el que había sido ingresado después de una caída en el mes de agosto. Desde aquel entonces, el mundo había estado en vilo por su estado de salud, especialmente en las últimas horas, cuando la familia del artista informó que se encontraba en “estado crítico” de salud y “con pronóstico muy reservado”.

En Colombia, donde su música ha sido un importante referente en el folclore latinoamericano, las muestras de afecto hacia la vida y obra del cantante no se han hecho esperar. El presidente Iván Duque, Maluma y Galy Galeano, entre otros, se pronunciaron para lamentar la muerte del artista.

Pero, sobre todo, los amigos cercanos del artista han recordado muchas anécdotas de su vida y obra. Ese es el caso de la colombiana María Cajiao, quien trabajó con Vicente Fernández durante seis años y fue directora de Marketing en Sony.

En su trayectoria, Cajiao tuvo la oportunidad de acompañar a Vicente Fernández en muchas de sus giras en Colombia y, por eso, lo califica como un “hombre espectacular”. Además, asegura que él fue una de las experiencias más enriquecedoras que tuvo en su vida, incluso después de tratar con tantos artistas.

“Él era divino porque, por algún motivo, hicimos una amistad súper chévere. No solo por el tema laboral, sino nos caímos bien (…) mi labor en Sony como directora no era irme toda la gira con los artistas (sino que) era el tema de mercadeo. Pero Vicente vivía muy solo en esas giras. No era fácil salir a comer con él, venia en su avión privado”.

De este modo, Cajiao sostiene que, en gran parte, él quería atención de la disquera para que todo funcionara perfecto, pero ella lo acompañaba para poder conversar con alguien. “Le fascinaba fumarse un cigarrillo después del concierto”, agrega.

