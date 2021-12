Senador Andrés Cristo, hermano de Juan F. Cristo, no aspirará al Congreso en el 2022

El senador Andrés Cristo anunció que no postulará su nombre en las próximas elecciones legislativas y le hizo duras críticas al Partido Liberal.

Según el congresista, la dirección de la colectividad, en cabeza del expresidente César Gaviria, “no se está manejando con altura y dignidad”.

“La falta de discurso, de directrices y de liderazgo a seguir me llevan a declinar a la aspiración de defender mi credencial en el Senado. Me cuesta creer que políticas netamente liberales que asumí, como la defensa del proceso de paz, la legalización de predios, la defensa del Catatumbo, las fronteras colombianas o el Páramo de Santurbán, entre otras, serán banderas para partidos o coaliciones que lo asumirán con el ímpetu, el carácter y la madurez que hoy no quiso adoptar mi partido”, dijo.

Sin embargo, aclaró que se mantendrá vigente y no renunciará a hacer política.

Finalmente, lamentó que no haya garantías y señaló que su partido político “se ha desdibujado y ha perdido su norte”.